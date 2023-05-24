В ночь на 25 мая на ремонтируемом участке проспекта Ленина перекроют еще две полосы дороги

На ремонтируем участке проспекта Ленина изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, с 24 на 25 мая запланирован переход на осевую часть на участке от Калужского шоссе до дома 123 по проспекту Ленина. Связано это с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС. Будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.