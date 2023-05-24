В столкновении двух иномарок под Узловой в Тульской области пострадали два пассажира Фото: материалы пресс-служб

24 мая в 12:00 на 13-м километре трассы «Донской — Богородицк» 19-летний водитель автомобиля Hiundai, пытаясь совершить обгон, столкнулся с автомобилем Nissan, rоторый поворачивал налево. От удара Nissan вылетел в кювет.

В результате ДТП различные травмы получили пассажиры Nissan - 52-летняя женщина и 57-летний мужчина, которые после оказания медицинской помощи на месте, были отпущены.