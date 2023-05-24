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НовостиПроисшествия24 мая 2023 14:00

В столкновении двух иномарок под Узловой в Тульской области пострадали два пассажира

ДТП произошло при совершении маневра
Игорь КОПЫТОВ
В столкновении двух иномарок под Узловой в Тульской области пострадали два пассажира

В столкновении двух иномарок под Узловой в Тульской области пострадали два пассажира

Фото: материалы пресс-служб

24 мая в 12:00 на 13-м километре трассы «Донской — Богородицк» 19-летний водитель автомобиля Hiundai, пытаясь совершить обгон, столкнулся с автомобилем Nissan, rоторый поворачивал налево. От удара Nissan вылетел в кювет.

В результате ДТП различные травмы получили пассажиры Nissan - 52-летняя женщина и 57-летний мужчина, которые после оказания медицинской помощи на месте, были отпущены.