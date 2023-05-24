Кому в Туле отключат газ 25 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 25 мая с 13:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №34г по улице Академика Павлова.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.