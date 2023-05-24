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НовостиПроисшествия24 мая 2023 13:32

В Туле 20-летняя девушка украла у знакомого с банковской карты 15 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 20-летняя девушка украла у знакомого с банковской карты 15 тысяч рублей

В Туле 20-летняя девушка украла у знакомого с банковской карты 15 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратилась 34-летний мужчина. С его банковской карты пропали денежные средства. Сумма ущерба составила 14 тысяч 912 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем данная версия подтвердилась. Преступницей оказалась 20-летняя знакомая заявителя, которая после задержания призналась в содеянном.

По предварительным данным, мужчина передал ей банковскую карту для оплаты заказа. Однако злоумышленница решила оплатить ей свои покупки в магазине.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).