Три проекта от Тульской области будут участвовать на Всероссийском конкурсе благоустройства Фото: материалы пресс-служб

Для участия в восьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях отобрано три территории. Регион активно участвует в конкурсе с 2018 года. За это время благоустроенные пространства появились в 11 городах. Еще четыре проекта завершатся до конца года.

В Суворовском районе предложен проект благоустройства улицы Тульской «Энергия движения». В его рамках обустроят пешеходную зону с выделенной полосой для скандинавской ходьбы, детские площадки, навес, городские качели, фотозону и арт-объект. Также появятся новые лавочки, будут высажены кустарники и деревья.

В Ефремове благоустроят парк им. Ивана Бунина — «Светлые Аллеи Бунина». Здесь предусматрено разделение территории на три зоны: культурно-событийную, семейную и спортивную. В парке установят новые аттракционы, лавочки, навесы и сцену.

В Щекино проект «Химия с природой — 2.0» продолжит благоустройство главной площади и центрального парка, разработанное в 2021 году и частично реализованное. В парке установят световую инсталляцию, оборудуют спортивную площадку, летнюю эстраду со зрительскими местами и навесами, читальную зону, городские качели, пункт проката, детский игровой комплекс, а также инклюзивную детскую площадку.

В случае победы все три пространства будут благоустроены в 2024 году.