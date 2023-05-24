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НовостиПроисшествия24 мая 2023 12:06

В ДТП в Заокском районе Тульской области погибла 66-летняя женщина-водитель автомобиля Renault

На 133-м километре дороги трассы М-2 «Крым» произошло попутное столкновение двух легковушек
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Заокском районе Тульской области погибла 66-летняя женщина-водитель автомобиля Renault

В ДТП в Заокском районе Тульской области погибла 66-летняя женщина-водитель автомобиля Renault

Фото: соцсети

В Заокском районе на 133-м километре автодороги М-2 «Крым» днем 24 мая произошло ДТП. Там примерно в 11:37 столкнулись BMW и Renault. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, 24-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 66-летняя женщина. После удара вторая легковушка врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП пожилая женщина-водитель автомобиля Renault погибла на месте происшествия.