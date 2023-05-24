В ДТП в Заокском районе Тульской области погибла 66-летняя женщина-водитель автомобиля Renault Фото: соцсети

В Заокском районе на 133-м километре автодороги М-2 «Крым» днем 24 мая произошло ДТП. Там примерно в 11:37 столкнулись BMW и Renault. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, 24-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 66-летняя женщина. После удара вторая легковушка врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП пожилая женщина-водитель автомобиля Renault погибла на месте происшествия.