В ДТП в Заокском районе Тульской области погибла 66-летняя женщина-водитель автомобиля Renault
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В Заокском районе на 133-м километре автодороги М-2 «Крым» днем 24 мая произошло ДТП. Там примерно в 11:37 столкнулись BMW и Renault. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Так, 24-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 66-летняя женщина. После удара вторая легковушка врезалась в опору ЛЭП.
В результате ДТП пожилая женщина-водитель автомобиля Renault погибла на месте происшествия.