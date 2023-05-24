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НовостиОбщество24 мая 2023 14:44

Туляков приглашают научиться печь троицкий венок

Новый мастер-класс стартует в представительстве музея-заповедника «Куликово поле»
Игорь КОПЫТОВ
Туляков приглашают научиться печь троицкий венок

Туляков приглашают научиться печь троицкий венок

Фото: материалы пресс-служб

Мастер-класс, стартующий 1 июня в «Пространстве «Археология» расскажет о традициях и обычаях Троицы, а кулинары исторической кухни музея с удовольствием поделятся секретами праздничной сдобы - троицких «венков».

На праздник с их помощью гадали. Они выглядели как круг с вырезанной серединой, с зубчиками по краям. Выпекание троицких венков – уникальная традиция жителей Куликова поля, в других регионах России о подобных обычаях упоминаний нет.

Перед тем, как с пылу с жару попробовать румяную выпечку, гости смогут поучаствовать в народных забавах: обрядить березку лентами, закрепить, «кумясь», женскую дружбу, научиться собирать костры из веток, чтобы пожарить яичницу в лесу. Не обойдется и без знакомства с обрядовыми куклами – Хозяином Семиком и Хозяйкой Семичихой.

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