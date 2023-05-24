Тульские спортсмены взошли на пьедестал Кубка России по гребле на байдарках и каноэ Фото: материалы пресс-служб

С 18 по 24 мая в Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. Представители школы Олимпийского резерва Маргарита Дорохова с Евгением Дороховым завоевали бронзовую награду в байдарке-двойке на дистанции 200 м.

Артем Кононюк на той же дистанции занял третье место в байдарке-одиночке.

Также Елизавета Струтина и Анастасия Леонтьева завоевали бронзу в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров.