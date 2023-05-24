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НовостиСпорт24 мая 2023 12:39

Тульские спортсмены взошли на пьедестал Кубка России по гребле на байдарках и каноэ

Выступают они на соревнованиях при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд региона
Игорь КОПЫТОВ
Тульские спортсмены взошли на пьедестал Кубка России по гребле на байдарках и каноэ

Тульские спортсмены взошли на пьедестал Кубка России по гребле на байдарках и каноэ

Фото: материалы пресс-служб

С 18 по 24 мая в Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. Представители школы Олимпийского резерва Маргарита Дорохова с Евгением Дороховым завоевали бронзовую награду в байдарке-двойке на дистанции 200 м.

Артем Кононюк на той же дистанции занял третье место в байдарке-одиночке.

Также Елизавета Струтина и Анастасия Леонтьева завоевали бронзу в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров.