Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 мая 2023 12:16

На трассе в Тульской области водитель автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет

Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
На трассе в Тульской области водитель автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет

На трассе в Тульской области водитель автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет

Фото: соцсети

В Тульской области на 697-м км автодороги «Золотое кольцо» утром 24 мая произошло ДТП. Там автомобиль Renault съехал в кювет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации областной Госавтоинспекции, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, во время обгона не справился с управлением и улетел в кювет.

В результате ДТП водитель пострадал водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.