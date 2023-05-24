В ночь с 24 на 25 мая на проспекте Ленина в Туле ограничат движение трамваев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 24 по 25 мая в Туле на проспекте Ленина ограничат движение трамваев. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает.

Так, в связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей с 21:00 до 05:00 на период с 24 по 25 мая ограничение будет действовать на участке от улицы Скуратовской до улицы Н. Руднева.

Трамваи будут осуществлять транспортную работу по измененной схеме:

№12

- ул. М. Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева – ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горьког;

- ул. М. Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса - ул. Оружейная - ул. Болдина– ул. Станиславского – ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького;

№13

- ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева – ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов;

- ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса - ул. Оружейная - ул. Болдина– ул. Станиславского – ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов;

№14

- ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева – ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе.