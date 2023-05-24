Туляки стали лучшими на чемпионате и первенстве области по стрельбе из пневматического оружия Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошел лично-командный чемпионат и первенство области по стрельбе из пневматического оружия, посвященный Дню Победы и 100-летию Минспорта России.

В соревнованиях приняли участие порядка двухсот стрелков из Тулы и области, а также представители Калуги, Смоленска, Твери, Химок, Ногинска, Дмитрова Московской, Тамбовской и Калужской областей.

Состязания проводились по возрастным группам и по виду пневматического оружия. Так Дамир Аждаров из Тульского Суворовского военного училища стал лучшим в стрельбе из винтовки. С пистолетом в руках блестящие результаты показали Маргарита Леготина, Максим Фидосеев и Софья Майорова из «ЦДЮТ и ПВ».

Центр детского и юношеского творчества и патриотического воспитания первое место занял и в командном зачете.