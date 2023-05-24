Во время пожара на заводе холодильного оборудования в Веневском районе эвакуировали 10 человек Фото: материалы пресс-служб

24 мая, примерно в 9:33, на заводе холодильного оборудования в Веневском районе Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 26 человек и 7 единиц техники, которым удалось потушить огонь за 74 минуты и эвакуировать 10 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорела кровля на площади в 50 квадратных метров. В данный момент устанавливается причина возгорания.