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НовостиПроисшествия24 мая 2023 11:11

Во время пожара на заводе холодильного оборудования в Веневском районе эвакуировали 10 человек

На месте происшествия работали 26 человек и 7 единиц техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара на заводе холодильного оборудования в Веневском районе эвакуировали 10 человек

Во время пожара на заводе холодильного оборудования в Веневском районе эвакуировали 10 человек

Фото: материалы пресс-служб

24 мая, примерно в 9:33, на заводе холодильного оборудования в Веневском районе Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 26 человек и 7 единиц техники, которым удалось потушить огонь за 74 минуты и эвакуировать 10 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорела кровля на площади в 50 квадратных метров. В данный момент устанавливается причина возгорания.