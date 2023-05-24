Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 10:47

После вмешательства прокуратуры жильцов аварийного дома в Туле переселят в кратчайшие сроки

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства
Игорь КОПЫТОВ
После вмешательства прокуратуры жильцов аварийного дома в Туле переселят в кратчайшие сроки

После вмешательства прокуратуры жильцов аварийного дома в Туле переселят в кратчайшие сроки

Фото: соцсети

В прокуратуру города Тулы обратились за помощью жители, проживающие в доме № 7 по ул. Привокзальная. Этот многоквартирный дом в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу, а срок расселения жителей был установлен до 31 декабря 2022-го. Однако потом расселение перенесли на год позже.

Выступая в защиту прав туляков, прокуратура внесла главе администрации города представление и направила в суд исковое заявление. Суд признал действия местных властей незаконными и обязал провести отселение жильцов в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.