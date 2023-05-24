Прокуратура обнаружила нарушения противопожарной безопасности в нескольких образовательный учреждениях Пролетарского округа Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Пролетарском округе Тулы прокуратура привлечением специалистов ОНД и ПР по городу обнаружили нарушения пожарной безопасности в нескольких образовательных учреждениях: МБОУ «ЦО № 17», МБОУ «ЦО – гимназия № 1», МБДОУ «ЦРР№ 5», МБОУ «ЦО № 38», МБОУ «ЦО № 22», МБОУ «ЦО № 29», МБОУ «ЦО № 24», МБОУ «ЦО№ 45», МБОУ «ЦО № 40».

Так, в образовательных учреждениях устройства для самозакрывания противопожарных дверей и лестничных клеток находятся в неисправном состоянии, в кладовых помещениях не соблюдены проектные решения по размещению дымового датчика, допущено размещение мебели на путях эвакуации.

По результатам проверки директорам образовательных учреждений будут внесены представления. Также в отношении виновных лиц составлено административные протоколы по ч. 1 ст. 204 УК РФ. В данный момент нарушения устранены.