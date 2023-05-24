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НовостиПроисшествия24 мая 2023 9:57

В ДТП в Ефремовском районе Тульской области пострадал водитель автомобиля BMW 730

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Ефремовском районе Тульской области пострадал водитель автомобиля BMW 730

В ДТП в Ефремовском районе Тульской области пострадал водитель автомобиля BMW 730

Фото: материалы пресс-служб

В Ефремовском районе на 318-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 23 мая произошло ДТП. Там примерно в 14:50 столкнулись два BMW. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 60-летний мужчина, управляя автомобилем BMW 730, совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль BMW Х6, за рулем которого находился 42-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель BMW 730. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.