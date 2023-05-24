В Туле закрыли кафе «Такие пироги» из-за 611 кг просроченной курицы Фото: материалы пресс-служб

На прошлой недели у одного из посетителей кафе «Такие пироги», расположенного на проспекте Ленина в Туле, обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

В ходе осмотра заведения был установлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений. Так, с реализации снято 611 кг мяса птицы в связи с истекшим сроком годности и без маркировки изготовителей, а также 95 кг полуфабрикатов для выпечки, включая соусы для изготовления шаурмы, без информации о дате изготовления и сроке годности.

В связи с выявленными нарушениями эксплуатация организации общественного питания приостановлена для проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. Материалы о временном запрете деятельности направлены для рассмотрения в суд.