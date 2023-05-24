Заключенные избили сокамерника, решившего сотрудничать с администрацией колонии в Донском Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 декабря 2022 года вечером двое осужденных за сбыт наркотических средств и мошенничество 44 и 28 лет в исправительной колонии № 5 избили сокамерника в связи с тем, что тот намеревался воспрепятствовать их планам приобрести спиртные напитки, сообщив о предстоящих нарушениях порядка отбывания наказания администрации ИК.

Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ - дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, то есть применение насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного, с целью воспрепятствовать исправлению осужденного и из мести за оказанное им содействие администрации учреждения.

Уголовное дело направлено в Донской городской суд Тульской области. К имеющимся срокам мошенник и наркодиллер теперь могут прибавить себе до 8 лет.