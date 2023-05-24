В столовых сельских школ Каменского района обнаружили антисанитарию Фото: материалы пресс-служб

Так, обнаружены нарушения при организации питания в образовательных учреждениях - в столовых МКОУ «Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева», МКОУ «Молчановская средняя школа», МКОУ «Языковская основная школа» использовалась посуда со сколами, ежедневное меню не вывешивалось в доступных для детей местах, моечные ванны не имели внутренней маркировки.

Прокуратурой Каменского района в образовательные учреждения внесены представления, а в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.