Жительница Новомосковска заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей за нападение на сотрудника полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Новомосковске, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что ночью 5 апреля 2023 года 30-летняя подсудимая находилась в оздоровительном комплексе «Адмирал» в состоянии алкогольного опьянения. Она укусила и ударила по лицу сотрудника полиции, который прибыл на место для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении злоумышленницы и пресечения её действий.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.