В ДТП на пересечении улиц Буденного и Льва Толстого в Туле пострадал водитель автомобиля «УАЗ» Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Буденного и Льва Толстого днем 23 мая произошло ДТП. Там примерно в 16:50 столкнулись «УАЗ-31622» и Cadillac XT5. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации областной Госавтоинспекции, 71-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения автомобилю Cadillac, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.