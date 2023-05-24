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НовостиОбщество24 мая 2023 7:03

Врио руководителя УФАС по Тульской области назначили Ольгу Измайлову

О назначении сообщили в пресс-службе ведомства
Игорь КОПЫТОВ
Врио руководителя УФАС по Тульской области назначили Ольгу Измайлову

Врио руководителя УФАС по Тульской области назначили Ольгу Измайлову

Фото: материалы пресс-служб

С 23 мая временно исполнять обязанности начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области будет Ольга Измайлова. Долгие годы возглавлявший региональное УФАС Юрий Елагин оставил пост 22 мая в связи с выходом на пенсию.

Ольга Измайлова в 2004 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ, получила квалификацию юрист по специальности «юриспруденция». С 30 сентября 2015 года была назначена на должность заместителя руководителя Тульского УФАС.