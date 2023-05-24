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НовостиПроисшествия24 мая 2023 6:30

В Туле задержали магазинного воришку

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия
Игорь КОПЫТОВ
В Туле задержали магазинного воришку

В Туле задержали магазинного воришку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники полиции областного центра установили подозреваемого в краже из магазина. В дежурную часть полиции поступило заявление от директора одного из сетевых магазинов города, расположенного по улице Металлургов. Он сообщил, что из торгового зала совершена кража товаров различного наименования.

По записям камер видеонаблюдения сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 51-летний туляк.

Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.