Гость из Воронежской области украл у туляка-собутыльника 13,5 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

После совместного распития алкогольных напитков со знакомым, у 23-летнего туляка пропали деньги с банковской карты — 13,5 тысяч рублей. Об этом он и рассказал, обратившись в полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Воронежской области. Мужчина воспользовался банковской картой заявителя и обналичил денежные средства в банкомате.

Злоумышленник уже признался в содеянном.