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НовостиПроисшествия24 мая 2023 6:17

Гость из Воронежской области украл у туляка-собутыльника 13,5 тысяч рублей

В деле была замешана банковская карта
Игорь КОПЫТОВ
Гость из Воронежской области украл у туляка-собутыльника 13,5 тысяч рублей

Гость из Воронежской области украл у туляка-собутыльника 13,5 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

После совместного распития алкогольных напитков со знакомым, у 23-летнего туляка пропали деньги с банковской карты — 13,5 тысяч рублей. Об этом он и рассказал, обратившись в полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Воронежской области. Мужчина воспользовался банковской картой заявителя и обналичил денежные средства в банкомате.

Злоумышленник уже признался в содеянном.