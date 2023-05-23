В Тульской области выявлено 3 719 случаев заболевания гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 3 719 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 47% и выше уровня предыдущей недели на 11%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения. По результатам лабораторных исследований грипп В подтвержден у 2 человек, а грипп А у 1 человека.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, на данный момент учебный процесс нигде не приостановлен.