Кому в Туле отключат газ 24 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 24 мая с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №28 по улице Курковая, с 12:00 до 18:00 - дом №64 по проспекту Ленина, с 14:00 до 17:00 - дом №79 по улице Болдина, а с 15:00 до 17:00 - дом №47 по улице Свободы.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.