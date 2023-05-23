В Туле задержан курьер, забиравший у пенсионеров деньги для телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мошенникам удалось завладеть денежными средствами двух пенсионерок из Тулы 85 и 78 лет. Они передали злоумышленнику в общей сумме 690 тысяч 250 рублей.

Потерпевшие пояснили полицейским, что им на телефон поступали звонки с сообщением о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и для незамедлительного урегулирования проблемы необходимо заплатить некую сумму денег. Испуганные пенсионеры соглашались на условия мошенников. К месту их проживания подъезжал мужчина, которому они передавали необходимую денежную сумму, по указанию звонившего. Только после передачи денег потерпевшие звонили своим родственникам и понимали, что стали жертвами мошенничества.

В ходе проведения оперативных мероприятий личность и местонахождение курьера, который приходил к пенсионерам и забирал у них деньги, были установлены. Им оказался 27-летний туляк.

В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники выясняют причастность задержанного к совершению других подобных преступлений.