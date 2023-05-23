30 мая ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд в Донском Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30 мая с 9.00 до 17.00 будет ограничено движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный в Донском на ул. Октябрьской. Это связано с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой.

На время проведения ремонтных работ движение через переезд будет осуществляться в реверсивном режиме только по одной полосе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.