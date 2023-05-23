Детский городок в Комсомольском парке Тулы признали опасным для игр Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ходе проверки исполнения ГУ ТО «Тульские парки» законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию оборудования на детских игровых площадках, прокуратура нашла ряд проблемных мест.

Так, например, состояние игрового оборудования детской площадки, расположенной на территории Комсомольского парка Тулы, не соответствует требованиям безопасности. Металлические элементы имеют сколы и следы коррозии, нарушены размеры зоны безопасности и зоны падения, что может повлечь причинение вреда здоровью и жизни несовершеннолетних.

В целях устранения нарушений прокуратура района внесла директору ГУ ТО «Тульские парки» представление об устранении нарушений.