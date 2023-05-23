Ряд нарушений обнаружила прокуратура в одном из охотхозяйств в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что в охотхозяйстве «Плавское» есть ряд организационных нарушений. Так, информационные знаки, содержащие сведения о границах зоны охраны охотничьих ресурсов, не соответствуют требованиям законодательства. Отсутствует также документ, определяющий объем и состав биотехнических мероприятий, проводимых в течение 2023 года, а журнал об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории охотничьего хозяйства заполняется ненадлежащим образом.

Природоохранной прокуратурой в адрес руководителя внесено представление, а на ответственное должностное лицо возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ.