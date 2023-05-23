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НовостиОбщество23 мая 2023 12:31

Жителя Алексина осудили за укрывательство особо тяжкого преступления

Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу
Игорь КОПЫТОВ
Жителя Алексина осудили за укрывательство особо тяжкого преступления

Жителя Алексина осудили за укрывательство особо тяжкого преступления

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что декабря 2022 года после распития спиртного в квартире осужденного иностранный гражданин ножом отрезал собутыльнику левое ухо. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. После этого вдвоем с осужденным 40-летним местным жителем (ранее уже судимым за убийство по ч. 4 ст. 111 УК РФ) иностранец вытащил труп на лестничную клетку в подъезде. Там его и обнаружили соседи.

За укрывательство особо тяжкого преступления теперь алексинца заставят выплатить по ч. 2 ст. 316 УК РФ штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.