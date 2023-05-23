Жителя Алексина осудили за укрывательство особо тяжкого преступления Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что декабря 2022 года после распития спиртного в квартире осужденного иностранный гражданин ножом отрезал собутыльнику левое ухо. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. После этого вдвоем с осужденным 40-летним местным жителем (ранее уже судимым за убийство по ч. 4 ст. 111 УК РФ) иностранец вытащил труп на лестничную клетку в подъезде. Там его и обнаружили соседи.

За укрывательство особо тяжкого преступления теперь алексинца заставят выплатить по ч. 2 ст. 316 УК РФ штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.