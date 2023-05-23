Коронавирус в Тульской области: 51 новый случай заболевания за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 15 по 21 мая 80 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 981 человек.

При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 18 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 823 человека.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.