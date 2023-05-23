Бывшего министра информатизации Тульской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 мая Центральный районный суд вынес приговор в отношении бывшего министра информатизации Тульской области и руководителя IT-компании «Смарт Дельта Системс». Он признана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), а его подельник — по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере).

В результате экс-министра приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей, а бизнесмена - к 3 годам колонии и штрафу в 200 тысяч рублей.

Напомним, фигуранты были соучастниками при похищении 68 миллионов бюджетных средств. Деньги были выделены на создание новой информационной системы для тульского здравоохранения, но вместо эксклюзивной новинки в регионе была внедрена уже ранее разработанная программа с рядом недостатков.

Уголовное дело по данному преступлению было заведено на одного экс-министра еще в 2017 году и летом 2020 года было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Однако в 2021 году дело возобновили, но фигурантов стало двое.