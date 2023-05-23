В столкновении двух иномарок в Новомосковске Тульской области пострадала 8-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

22 мая в 20:30 на улице Куйбышева города Новомосковска 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Астра» допусти столкновение с «Фольксваген Поло», под управлением 48-летней автоледи.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Фольксвагена» - 8-летняя девочка, которая в момент происшествия находилась на заднем пассажирском сиденье слева, в удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности. Поэтому травмы оказались незначительными, и после оказания медицинской помощи на месте она была отпущена.