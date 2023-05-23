В Туле еще на трех улицах нанесут двойную сплошную на проезжую часть дороги Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 6 июня на основании анализа аварийности и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также улучшения качества обслуживания жителей Тулы трамвайным транспортом на трех участках улично-дорожной сети будет нанесена разметка 1.3 «Двойная сплошная линия».

Изменения коснутся улицы Демидовская плотина, улицы Оборонной на участке от ул. Староникитская до ул. Некрасова, а также улицы Дмитрия Ульянова в районе дома № 10.

При этом, отмечается, что для поворота налево и разворота будут доступны перекрестки: Демидовская плотина/Галкина, Демидовская плотина напротив дома № 8А, Демидовская плотина/К. Маркса, Демидовская плотина/Осташева, ул. Оборонная/ул. Староникитская, ул. Дмитрия Ульянова/Революции, а также ул. Д. Ульянова в районе дома № 8.