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НовостиОбщество23 мая 2023 9:54

Тульский пряник: нестандартный подход к изображению со стороны нейросети

Искусственный интеллект нарисовал, как представляет себе лакомство
Игорь КОПЫТОВ
Тульский пряник: нестандартный подход к изображению со стороны нейросети

Тульский пряник: нестандартный подход к изображению со стороны нейросети

Фото: соцсети

Нейросеть порекомендовала россиянам попробовать тульский пряник. Об этом сообщают "Бренды России". Авторы обратились к искусственному интеллекту с вопросом "Что такое тульский пряник?". В ответ нейросеть не только выдала подробную информацию и рецептуру, но и нарисовала необычную картинку — совсем не похожую на привычный нам образ.

Уникальный вкус, форма и аромат делают его неповторимым и незабываемым — расписала нейросеть и отметила, что тульский пряник - настоящая находка для любителей сладостей.