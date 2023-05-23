Тульский пряник: нестандартный подход к изображению со стороны нейросети Фото: соцсети

Нейросеть порекомендовала россиянам попробовать тульский пряник. Об этом сообщают "Бренды России". Авторы обратились к искусственному интеллекту с вопросом "Что такое тульский пряник?". В ответ нейросеть не только выдала подробную информацию и рецептуру, но и нарисовала необычную картинку — совсем не похожую на привычный нам образ.

Уникальный вкус, форма и аромат делают его неповторимым и незабываемым — расписала нейросеть и отметила, что тульский пряник - настоящая находка для любителей сладостей.