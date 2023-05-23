Дом купца Маликова в Туле - объект культурного наследия - могут включить в план приватизации на 2023 год Фото: соцсети

Указанное имущество в настоящее время не используется для нужд органов исполнительной власти, государственных учреждений и предприятий Тульской области и предлагается к приватизации в целях вовлечения в хозяйственный оборот.

Так, в план приватизации предлагается внести имущественный комплекс, состояний из склада и гаража на Торховском проезде в Туле, плюс ангарс котельной на улице Болотова в Алексине, а также комплекс из шести нежилых зданий на улице Советской рядом с городским пространством «Искра».

В числе последнего по адресу улица Советская, дом №9 находится «Дом купца Л.И. Маликова» - объект культурного наследия, который был построен в период XVIII-XIX веков. До недавнего времени здание было огорожено, попасть во двор посторонние не могли — здесь располагался филиал «Оборонэнерго».