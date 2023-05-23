На улице Поленова в Туле нашли старый артиллерийский снаряд Фото: материалы пресс-служб

22 мая группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» был обезврежен артиллерийский снаряд калибром 23 мм, обнаруженный на улице Поленова в Туле.

Спасатели напоминают правила безопасности, которые следует соблюдать тулякам при обнаружении подобных предметов: не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету; немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения; не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку; дождитесь прибытия оперативных служб.