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НовостиОбщество23 мая 2023 8:27

На улице Поленова в Туле нашли старый артиллерийский снаряд

Он предназначался для авиационной пушки ВЯ
Игорь КОПЫТОВ
На улице Поленова в Туле нашли старый артиллерийский снаряд

На улице Поленова в Туле нашли старый артиллерийский снаряд

Фото: материалы пресс-служб

22 мая группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» был обезврежен артиллерийский снаряд калибром 23 мм, обнаруженный на улице Поленова в Туле.

Спасатели напоминают правила безопасности, которые следует соблюдать тулякам при обнаружении подобных предметов: не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету; немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения; не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку; дождитесь прибытия оперативных служб.