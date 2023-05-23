Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 7:46

В ночном пожаре в Заокском районе Тульской области погибли два человека

С открытым огнем спасатели боролись 23 минуты
Игорь КОПЫТОВ
В ночном пожаре в Заокском районе Тульской области погибли два человека

В ночном пожаре в Заокском районе Тульской области погибли два человека

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Зеленая в поселке Бутиково в Заокском районе на пульт диспетчера связи поступило 23 мая в 0:15.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета, которые ликвидировали возгорание менее, чем за полчаса. В доме полностью выгорели комната и коридор, здание закоптилось по всей площади.

В результате пожара погибли 60-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Причина возгорания устанавливается.