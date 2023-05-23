В ночном пожаре в Заокском районе Тульской области погибли два человека Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Зеленая в поселке Бутиково в Заокском районе на пульт диспетчера связи поступило 23 мая в 0:15.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета, которые ликвидировали возгорание менее, чем за полчаса. В доме полностью выгорели комната и коридор, здание закоптилось по всей площади.

В результате пожара погибли 60-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Причина возгорания устанавливается.