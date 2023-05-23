Диспансеризацию в Туле можно отныне пройти в торговом центре Фото: материалы пресс-служб

На третьем этаже ТРЦ «Гостиный двор», рядом с прививочным, открылся пункт диспансеризации. Здесь можно пройти обследование, чтобы узнать общее состояние здоровья - замерить артериальное и внутриглазное давление, сделать экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, электрокардиографию.

Обследование в новом пункте диспансеризации длится час. Все пришедшие с 14.00 до 19.00 могут тут же получить консультацию терапевта и, при необходимости, направление на дополнительные исследования в поликлинику.

В планах - открытие подобных пунктов по всему региону.