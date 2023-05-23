Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 7:05

Владелец частного газопровода под Тулой оставил без газа половину деревни Ивановка

В начале мая на сети газоснабжения произошла авария
Игорь КОПЫТОВ
Владелец частного газопровода под Тулой оставил без газа половину деревни Ивановка

Владелец частного газопровода под Тулой оставил без газа половину деревни Ивановка

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из-за недобросовестных действий собственника газопровода одиннадцать частных домов остались без газа. При проведении несогласованных земельных работ частным лицом в начале мая был поврежден трубопровод. Однако собственник частной сети газоснабжения не предпринимал никаких действий по ее восстановлению. Более того, договор с газовой службой заключен не был и газопровод правильно не обслуживался. Лишь после вмешательства городской администрации документы были подписаны.

Ремонтные работы были проведены за счет собственника и жителей домов, пуск газа начат 16 мая. Авария на частном газопроводе в Ивановке уже вторая с начала года: первая, в феврале — оставила без газа жителей Медвенского.

Но это единичный случай. По факту же, в Управлении Росреестра Тульской области зарегистрирован 221 объект без договоров на газовое обслуживание. А сколько не зарегистрировано и находятся в аварийном состоянии?