Владелец частного газопровода под Тулой оставил без газа половину деревни Ивановка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из-за недобросовестных действий собственника газопровода одиннадцать частных домов остались без газа. При проведении несогласованных земельных работ частным лицом в начале мая был поврежден трубопровод. Однако собственник частной сети газоснабжения не предпринимал никаких действий по ее восстановлению. Более того, договор с газовой службой заключен не был и газопровод правильно не обслуживался. Лишь после вмешательства городской администрации документы были подписаны.

Ремонтные работы были проведены за счет собственника и жителей домов, пуск газа начат 16 мая. Авария на частном газопроводе в Ивановке уже вторая с начала года: первая, в феврале — оставила без газа жителей Медвенского.

Но это единичный случай. По факту же, в Управлении Росреестра Тульской области зарегистрирован 221 объект без договоров на газовое обслуживание. А сколько не зарегистрировано и находятся в аварийном состоянии?