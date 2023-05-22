В конце мая в Тульской области ограничат движение транспорта через четыре железнодорожных переезда Фото: Алексей ФОКИН (фото)

25, 26 и 30 мая в Кимовском и Алексинском районах Тульской области ограничат движение транспорта через четыре железнодорожных переезда. Связано это о с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия в пределах переездов.

Так, движение организуют в интервальном режиме. Перемещаться можно будет только по одной полосе по следующим адресам:

- 25 мая с 10:00 до 15:00 на переезде 374 км станции Кимовск (ул.КИМ г.Кимовск);

- 26 мая с 10:00 до 15:00 на переезде 376 км км перегона Кимовск-Милионная (ул.Первомайская г.Кимовск);

- 30 мая с 11:00 до 13:00 на переезде 222 км перегона Средняя-Ферзиково;

- 30 мая с 13:30 до 17:00 на переезде 227 км перегона Средняя-Энергетик.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.