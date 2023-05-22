В Туле на улице Демонстрации загорелось ДК Железнодорожников Фото: материалы пресс-служб

Днем 22 мая на улице Демонстрации в Туле загорелся ДК Железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, сообщение о задымлении поступило примерно в 14:57. На место происшествия незамедлительно прибыли 7 пожарных расчетов, которым удалось ликвидировать возгорание в 15:37.

В результате происшествия повредилась кровельная часть здания размером 10 на 10 метров, участок приведут в порядок в ходе ремонтных работ. Обошлось без пострадавших.