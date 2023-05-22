В Веневе 67-летний мужчина на почве личной неприязни зарезал знакомую кухонным ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении 67-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Тульской области.

По версии следствия, днем 20 мая 2023 года злоумышленник распивал спиртные напитки со своей 67-летней знакомой в квартире, расположенной по улице Шахтерской в поселке Грицовский Веневского района. В ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, мужчина взял кухонный нож и нанес женщине несколько ударов в область туловища и лица. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление объективной картины случившегося. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Также произведен осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.