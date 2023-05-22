В Туле задержали двух подозреваемых, разгромивших остановку на улице Калинина Фото: соцсети

Ночью 19 мая в районе дома 130 по улице Ложевая было повреждено стекло на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы смогли установить личности преступников. Ими оказались молодые люди 2003 и 2005 годов рождения, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм).