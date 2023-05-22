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НовостиПроисшествия22 мая 2023 12:49

В Туле задержали двух подозреваемых, разгромивших остановку на улице Калинина

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле задержали двух подозреваемых, разгромивших остановку на улице Калинина

В Туле задержали двух подозреваемых, разгромивших остановку на улице Калинина

Фото: соцсети

Ночью 19 мая в районе дома 130 по улице Ложевая было повреждено стекло на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы смогли установить личности преступников. Ими оказались молодые люди 2003 и 2005 годов рождения, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм).