33 нетрезвых водителя задержали на дорогах Тульской области за минувший уик-энд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области были остановлены 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них отказались проходить медицинское освидетельствование 12 человек. Без прав сели за руль еще 3 нетрезвых водителя, а один из них к тому же отказался «дышать в трубочку».

Еще на одного водителя за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 уже Уголовного кодекса Российской Федерации.