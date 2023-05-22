Нетрезвая автоледи в Тульской области протаранила припаркованный на обочине автомобиль Фото: материалы пресс-служб

20 мая в 16:30 на улице Школьной микрорайона Северо-Задонск города Донского 27-летняя женщина за рулем Suzuki Liana совершила наезд на стоящий на правой обочине автомобиль Hyundai Tucson.

В результате ДТП пострадала не только она сама, но и несовершеннолетний пассажир Suzuki – 4-летний мальчик, который был госпитализирован с различными травмами. Отмечается, что в момент происшествия он находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности.