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НовостиПроисшествия22 мая 2023 10:23

Нетрезвая автоледи в Тульской области протаранила припаркованный на обочине автомобиль

В аварии серьезно пострадал 4-летний мальчик
Игорь КОПЫТОВ
Нетрезвая автоледи в Тульской области протаранила припаркованный на обочине автомобиль

Нетрезвая автоледи в Тульской области протаранила припаркованный на обочине автомобиль

Фото: материалы пресс-служб

20 мая в 16:30 на улице Школьной микрорайона Северо-Задонск города Донского 27-летняя женщина за рулем Suzuki Liana совершила наезд на стоящий на правой обочине автомобиль Hyundai Tucson.

В результате ДТП пострадала не только она сама, но и несовершеннолетний пассажир Suzuki – 4-летний мальчик, который был госпитализирован с различными травмами. Отмечается, что в момент происшествия он находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности.