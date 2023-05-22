В ДТП на трассе в Тульской области пострадала пассажирка одно из авто Фото: материалы пресс-служб

19 мая в 20:40 на 35-м километре автодороги «Тула - Белев» на территории Дубенского района 40-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом проезда Mercedes-Benz под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.