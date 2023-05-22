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НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:53

В ДТП на трассе в Тульской области пострадала пассажирка одно из авто

Инцидент произошел на перекрестке
Игорь КОПЫТОВ
В ДТП на трассе в Тульской области пострадала пассажирка одно из авто

В ДТП на трассе в Тульской области пострадала пассажирка одно из авто

Фото: материалы пресс-служб

19 мая в 20:40 на 35-м километре автодороги «Тула - Белев» на территории Дубенского района 40-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом проезда Mercedes-Benz под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.