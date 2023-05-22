В Туле завершился чемпионат России по волейболу среди молодежных команд Фото: материалы пресс-служб

В Туле завершился чемпионат России по волейболу среди молодежных команд, проходивший с 16 по 21 мая в центре «Тула-Арена».

«Тулица-2» впервые в своей истории заняла третье место в турнире и стала обладателем Кубка «Первая высота», который учрежден в этом сезоне Всероссийской федерацией волейбола.

Победителем чемпионата стала команда «Ленинградка», на втором месте расположилась «Динамо-Казань».

После награждения прошел фестиваль «Волейбольный детский сад». В нем приняли участие 200 воспитанников дошкольных учреждений волейбольного клуба «Тулица». Для них подготовили спортивные развлечения и мастер-классы.