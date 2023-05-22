Дом на улице Пролетарской в Туле признан объектом культурного наследия Фото: соцсети

Жилой дом № 39 по улице Пролетарской в Туле внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения..

Здание из красного глиняного кирпича, было построено в последней четверти XIX — начале XX века. Находится оно в квартале, образованном улицами Епифанской, Осташева, Чапаева и Пролетарской.

Предметом охраны также является композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, венчающий карниз с белокаменными выносными плитами, фриз по периметру, междуэтажный карниз-полочка, подоконный поясок первого этажа и угловые лопатки главного фасада.