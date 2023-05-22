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НовостиОбщество22 мая 2023 7:06

Туляк - болельщик «Арсенала» - получил премию «Чемпионата»

Речь идет о том самом фанате, который объявил голодовку до победной игры команды
Игорь КОПЫТОВ
Туляк - болельщик «Арсенала» - получил премию «Чемпионата»

Туляк - болельщик «Арсенала» - получил премию «Чемпионата»

Фото: соцсети

Болельщик «Арсенала» из Тулы Григорий Прошин, который ранее объявлял голодовку, получил ежегодную премию «Чемпионата» и Первой лиги в номинации «С трибуны». Голодовка завершилась 26 марта, когда «Арсенал» обыграл «Уфу» со счетом 2:1.

Сейчас фанат с 19 мая автостопом движется в Хабаровск, где «Арсенал» сыграет со «СКА-Хабаровск». Туляк планирует преодолеть 8 тысяч километров к 3 июня. Это будет последний выезд тульской команды в этом сезоне.