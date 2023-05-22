Туляк - болельщик «Арсенала» - получил премию «Чемпионата» Фото: соцсети

Болельщик «Арсенала» из Тулы Григорий Прошин, который ранее объявлял голодовку, получил ежегодную премию «Чемпионата» и Первой лиги в номинации «С трибуны». Голодовка завершилась 26 марта, когда «Арсенал» обыграл «Уфу» со счетом 2:1.

Сейчас фанат с 19 мая автостопом движется в Хабаровск, где «Арсенал» сыграет со «СКА-Хабаровск». Туляк планирует преодолеть 8 тысяч километров к 3 июня. Это будет последний выезд тульской команды в этом сезоне.